Участок у музея «Мотовилихинских заводов» в Перми продан за 13 млн рублей Его купило ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Победителем торгов земельного участка площадью 6,1 тыс. кв. м возле музея «Мотовилихинских заводов» в Перми признана Елена Савченко, действующая как Агент в интересах ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрея Берсенева, опубликованном на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Земля реализована за 13 333 000 руб., при начальной цене лота — 12 млн руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований составила 17,6 млрд руб. В рамках финансового оздоровления предприятие проводит торги на непрофильное имущество.

В феврале 2022 года был объявлен аукцион по продаже музея предприятия. Весь музейный комплекс продавался единым лотом в рамках процедуры банкротства собственника: одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м (ул. Лифанова, 16), участок призаводской площади в 9,3 тыс. кв. м, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж и склад.

24 июля 2024 года стало известно, что новый собственник «Мотовилихи» — АО «Специальное конструкторское бюро» выкупило музейный комплекс (здание, земельный участок и экспонаты) за 19,4 млн руб. Между тем, проданное имущество является объектом культурного наследия и в настоящее время передано в аренду Пермскому краеведческому музею: в текущем году на эти цели направляется из бюджета Пермского края 3,6 млн руб., а в 2025 и 2026 годах — по 4,8 млн руб.

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