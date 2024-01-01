В Пермском крае 18 ноября ожидается ледяной дождь и гололёд В МЧС призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, эта неделя в регионе начнётся с ледяного дождя, который 18 ноября накроет территорию Прикамья. Также прогнозируются гололедица и снежный накат, сообщает «Рифей».

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожных заторов, аварий, обрывов линий электропередачи и сбоев в работе коммунальных систем.

В МЧС рекомендуют всем жителям проявлять осторожность. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резкие торможения. При планировании поездок в ведомстве советуют обязательно учитывать прогноз погоды.

Напомним, с 17 ноября в Пермском крае завершился период умеренно тёплой погоды и начался период очень тёплой, с температурой воздуха на 7-8˚ выше нормы. Это привело к оттепелям почти во всех районах и таянию снега. Такая погода продержится до 19 ноября.

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