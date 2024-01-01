Синоптики сообщили о наступлении в Пермском крае периода очень тёплой погоды Он продлится до среды Поделиться Твитнуть

С 17 ноября в Пермском крае завершится период умеренно тёплой погоды и начнется период очень тёплой, с температурой воздуха на 7-8˚ выше нормы, что приведёт к оттепелям почти во всех районах и таянию снега. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Причиной изменения погоды станет приход циклона из Исландии на Кольский полуостров, он вызовет интенсивный приток теплого воздуха с запада.

«Примечательно, что в 2023 году в этот же день (17 ноября — ред.) наблюдалось резкое похолодание и начало метеорологической зимы», — напомнили метеорологи.

В субботу, 16 ноября, ещё ожидается умеренно тёплая погода с температурами от -1 до -4˚С и снегопадами.

В воскресенье, 17 ноября, в Перми температура поднимется до +1˚С, а на севере края — до +2…+3˚С. Сильные снегопады возможны на востоке региона, в то время как на остальной территории пройдут слабые и умеренные осадки, переходящие в дождь. Прохождение тёплого фронта будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.

По прогнозам, оттепель продлится до среды, 20 ноября, включительно.

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