Зарина Ситдикова «Парма» в Перми уступила питерскому «Зениту» В домашней серии игр в ноябре команда потерпела поражение во всех встречах Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в третьем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в ноябре проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 74:86 (16:23, 21:23, 16:21, 21:19) в пользу гостей.

Игра прошла при поддержке трибун, на которых присутствовали 6,2 тыс. человек.

В течение всего матча баскетболисты «Пармы» были в роли догоняющих. Наименьшей разницы в счёте в три очка им удалось достичь только в четвёртой четверти. Последняя 20-минутка стала и самой результативной для пермяков — в остальных отрезках поединка они были слабее соперника.

Уверенно провести встречу «Зениту» удалось благодаря точным попаданиям из-за трёхочковой дуги, высокой скорости и активным действиям под кольцом.

В двух предыдущих домашних играх «Парма» также уступила сначала «Пари НН» (Нижний Новгород), а затем «Автодору» (Саратов). Перед серией игр в Перми команда занимала шестую строчку в турнирной таблице лиги, а сейчас опустилась на восьмую позицию.

Следующий матч «Пармы» состоится 28 ноября в Москве (0+). Пермский клуб сыграет с ЦСКА. Затем команда вновь вернётся в Пермь, где проведёт три встречи подряд с «Уралмашем» (Екатеринбург), «Енисеем» (Красноярск) и «Локомотивом-Кубань» (Краснодар).

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