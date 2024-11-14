Зарина Ситдикова «Парма» в Перми проиграла «Автодору» и выбыла из зоны плей-офф Из-за двух поражений подряд команда опустилась на восьмую строчку турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл «Автодору» из Саратова в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в УДС «Молот». Матч завершился со счётом 71:76 в пользу соперника (19:14, 17:23, 14:20, 21:19).

До этой игры «Парма» занимала шестую строчку турнирной таблицы, гарантирующую выход в плей-офф, однако теперь пермский клуб опустился на восьмое место. Баскетболисты из Перми пропустили вперёд «Автодор» и «Уралмаш» (Екатеринбург).

Достойное сопротивление в игре «Парма» оказала только в первой четверти и в заключительной части матча, когда совершила результативный рывок вслед за противником. Однако отставание к тому моменту уже было двузначным. Максимум, что смогли продемонстрировать баскетболисты из Перми, — сократить разницу до трёх очков.

Поражение от саратовцев стало вторым подряд на домашнем паркете. Ранее «Парма» уступила другому прямому конкуренту — БК «Пари НН» из Нижнего Новогорода.

В составе пермского клуба лучшими игроками прошедшей встречи стали Гарретт Нэвелс, набравший 26 очков, и капитан команды Станислав Ильницкий, в активе которого 14 очков и пять подборов.

Следующий матч «Парма» сыграет с питерским «Зенитом» (0+), который расположился на второй строчке общего зачёта лиги. Встреча пройдёт 17 ноября.

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