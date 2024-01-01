Зарина Ситдикова Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил на своей площадке клубу «Пари НН» Проигрыш не позволил команде из Перми подняться на пятую строчку турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

После волевой победы над одним из лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» проиграла на домашнем паркете команде «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 74:96 (11:23, 34:29, 14:28, 15:16).

Игра у пермяков не заладилась сразу. На старте первой четверти «Парма» отпустила соперника и долго не могла догнать его в счёте. Всё наладилось во второй двадцатиминутке. В ней баскетболисты пермского клуба стали не только точнее бросать в кольцо противника, но и эффективнее защищаться. Сначала «Парме» удалось сравнять счёт, а затем надолго выйти вперёд.

Однако вторая половина встречи вновь осталась за «Пари НН». Равную игру пермяки показали только в четвёртой четверти, но на то, чтобы сократить отставание в 20 очков, сил у «Пармы» не хватило.

Принципиальный матч, в котором сразились команды с одинаковым количеством очков, остался за клубом «Пари НН». Нижегородцы укрепились на пятой строчке турнирной таблицы. «Парма» осталась на шестом месте.

Следующие матчи пермские баскетболисты вновь проведут на домашней арене в Перми. 14 ноября «Парма» сыграет с «Автодором» из Саратова (0+), а 17 ноября — с питерским «Зенитом» (0+).

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