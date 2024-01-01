Зарина Ситдикова Баскетболисты пермской «Пармы» сенсационно победили одного из лидеров турнирной таблицы На выезде был обыгран краснодарский «Локомотив-Кубань» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграл в гостях у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань». Проигрывая по ходу встречи, игроки команды из Перми смогли догнать соперника и вырвать у него победу в заключительном отрезке матча. Поединок завершился со счётом 81:79 (18:19, 24:28, 15:15, 24:17).

На старте чемпионата клуб из Краснодара долгое время занимал верхнюю строчку в турнирной таблице. После проигрыша «Локомотив-Кубань» расположился на третьем месте. Пермской команде победа помогла закрепиться на шестой строчке общего зачёта, которая гарантирует выход в плей-офф турнира. А по очкам клуб из Перми сравнялся с нижегородским «Пари НН», идущим пятым.

В составе «Пармы» лучшим игроком матча стал американский защитник Алекс Хэмилтон. Он набрал 29 очков, сделал семь подборов, шесть передач и три перехвата.

Следующие три матча «Парма» проведёт на домашней арене в Перми. 9 ноября в УДС «Молот» пермский клуб сыграет с «Пари НН» из Нижнего Новгорода (0+), 14 ноября — с «Автодором» из Саратова (0+) и 17 ноября — с питерским «Зенитом» (0+).

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