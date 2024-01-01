Пермяки пожаловались на состояние подъезда в жилом доме Там нет входной двери, разбиты стёкла и отваливается штукатурка Поделиться Твитнуть

В одном из подъездов общежития на бульваре Гагарина, 81/4 в Перми — настоящий коммунальный кошмар. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителя Перми, который прислал фото и видео состояния подъезда.

Он рассказал, что управляющая компания «Самоуправление», которая содержит дом, отказывается делать ремонт.

На фотографиях и видео, присланных местным жителем, виды облупленные стены, битые стекла на окнах и пол, который находится в запущенном состоянии. В подъезде также нет двери дверь.

По словам автора фото и видео, жители обращались в УК, но там сказали, что уже приезжали в дом и сделали необходимые работы.

«Мы просили их ограничить хотя бы вход в подъезд. Вчера стекло было ещё не разбито — сегодня его уже нет. Как в страшном фильме», — рассказал пермяк.

Напомним, в начале этой недели произошло обрушение деревянных перекрытий в жилом доме по ул. Сплавщиков, 12. ЧП случилось во втором подъезде двухэтажного деревянного дома, где живут четыре семьи с детьми. На фотографиях, которыми поделились местные жители, были видны сломанные деревянные перекрытия второго этажа на лестничной площадке и большая дыра в потолке. По словам жильцов, крыша начала разрушаться ещё четыре года назад. В администрации Красновишерска заявили, что «причиной случившегося стало халатное отношение собственников жилья к своему имуществу». То есть жители виноваты сами.

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