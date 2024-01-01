В администрации Красновишерска назвали причину обрушения перекрытий в доме В жилом здании обрушился потолок Поделиться Твитнуть

В администрации Красновишерского городского округа «Новому компаньону» прокомментировали инцидент с обрушением квартире жилого дома, который находится на ул. Сплавщиков, 12.

«Обрушился потолок во втором подъезде, но только уже более 2 лет назад. Пострадавших нет. Дом передан под управление МКУ «Красновишерская УК» с 16 мая 2024 года по постановлению администрации», — рассказали в мэрии.

По данным администрации раньше этот дом находился под непосредственным управлением собственников, и «жильцы должны были самостоятельно производить ремонт, но этого не сделали».

«Причиной случившегося стало халатное отношение собственников жилья к своему имуществу. Акт осмотра был составлен УК в сентябре 2024 года. Работы были запланированы на частичный ремонт на ноябрь 2024 года», — пояснили «Новому компаньону».

При этом в мэрии Красновишерска заявили, что обращений граждан, проживающих в этом доме, в управляющую компанию не было. Ранее жители утверждали обратное.

«Жильцы данного дома не оплачивают услуги по содержанию и ТО. Задолженность составляет более 20 тыс. руб. Вчера собирался штаб, до конца недели УК должна залатать дыру в потолке», — пообещали в администрации.

Напомним, в начале этой недели произошло обрушение деревянных перекрытий в жилом доме по ул. Сплавщиков, 12. ЧП случилось во втором подъезде двухэтажного деревянного дома, где живут четыре семьи с детьми. На фотографиях, которыми поделились местные жители, были видны сломанные деревянные перекрытия второго этажа на лестничной площадке и большую дыру в потолке. По словам жильцов, крыша в доме начала разрушаться ещё четыре года назад.

При этом, по данным сервиса Дом.МинЖКХ, этот дом не признан аварийным, его состояние оценивается как «исправное».

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