Алёна Бронникова В Пермском крае в жилом доме обрушились деревянные перекрытия Крыша начала разрушаться ещё четыре года назад Поделиться Твитнуть

В Красновишерске Пермского края произошло обрушение деревянных перекрытий в жилом доме по ул. Сплавщиков, 12. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на telegram-канал «Слуховой анализатор».

ЧП произошло во втором подъезде двухэтажного деревянного дома, где проживают четыре семьи с детьми. На фотографиях, которыми поделились местные жители, видны сломанные деревянные перекрытия второго этажа на лестничной площадке и большую дыру в потолке. По словам жильцов, крыша в доме начала разрушаться ещё четыре года назад.

Согласно данным сервиса Дом.МинЖКХ, многоквартирный дом не признан аварийным, его состояние оценивается как исправное. Данные о времени постройки отсутствуют.

В сентябре «Новый компаньон» сообщал, что в подъезде многоквартирного дома по ул. Дунайской, 17 в Перми обрушился потолок. В подъезде одного из многоквартирных домов Кировского района Перми по ул. Дунайской обрушился потолок. СКР организовал процессуальную проверку. Было установлено, что коммуникации здания находятся в неисправном состоянии, в квартирах происходит течь, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий, однако дом не был признан аварийным.

Ранее стало известно, что часть Красновишерска осталась без тепла и горячей воды. Жители в соцсетях рассказали, что котельная № 2 не работает неделю, а из котельной № 5 течёт теплоноситель.

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