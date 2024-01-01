Алёна Бронникова Следователи выясняют обстоятельства обрушения потолка в жилом доме Перми Коммуникации находятся в неисправном состоянии, но дом не признан аварийным Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости"

В подъезде одного из многоквартирных домов Кировского района Перми по ул. Дунайской обрушился потолок. Об этом местные жители рассказали на прошлой неделе в соцсетях.

После публикаций краевой СКР организовал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают обстоятельства угрозы обрушения потолочных перекрытий.

«Коммуникации дома находятся в неисправном состоянии, по этой причине в квартирах происходит течь, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий, при этом дом аварийным не признан», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям ответственных за содержание жилого фонда лиц и контролирующих органов.

«По ул. Дунайской, 17 в квартире постоянно то взрыв батарей, то с потолка горячая вода льётся, то проблемы с канализацией. Ребёнка-инвалида не помыть, из подъезда страшно выйти, так и думаешь — как бы потолок совсем не рухнул», — цитирует telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости» жителя этого дома.

Само здание было построено ещё в 1954 году. По словам жильцов, потолок рухнул 22 сентября. О существующих проблемах собственники сообщали в соответствующие службы, но дом не признали аварийным, кроме того, от него в этом году отказалась управляющая компания.

Ранее в общежитии по ул. Клары Цеткин, 13 в Перми произошло обрушение стен на первом этаже и в подвале. Жители также утверждали, что до этого многократно обращались с жалобами на аварийное состояние здания. После восстановительных работ чиновники сообщили, что здание безопасно и жители могут вернуться в свои квартиры.

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