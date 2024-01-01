Нападавший на пермячек в Ераничах серийный маньяк попросился на СВО
Евгения Андреева осудили на 14 лет за изнасилования
Серийный насильник Евгений Андреев из Свердловской области попросил отправить его в зону боевых действий спецоперации. Об этом сообщает издание E1.
«Статья у него позволяет заключить контракт, потому что жертвы совершеннолетние. Он просился, но все тщетно, его не отпускают», — пишет издание со ссылкой на свой источник.
Как ранее писал «Новый компаньон», Андреева задержали в ночь на 21 октября 2023 года. С 7 по 15 октября он напал на трёх пермячек, две из которых были 19-летними и одна 18-летняя. Он угрожал жертвам ножом, душил, таскал за волосы и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на пр. Декабристов около жилого дома. Мужчину задержали в Перми 21 октября. Он отрицал обвинения, утверждая, что его оговорили.
Индустриальный районный суд Перми избрал ему меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней ареста. На время следствия его поместили в СИЗО до 18 декабря. Позже его дело передали в СУ СКР по Свердловской области.
Расследованием уголовного дела Евгения Андреева занимался первый отдел по расследованию особо важных дел. Мужчину обвинили в трёх эпизодах насилия и двух покушениях. В двух случаях жертвам удалось сбежать.
Как выяснилось, ранее он совершил несколько преступлений против половой неприкосновенности женщин в Екатеринбурге. Попытки изнасилований он начал ещё в конце 2022 года. В частности, одну из своих жертв он вывез за город и насиловал там пять часов, связав её лосинами, а потом отвёз обратно.
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