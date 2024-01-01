Нападавший на пермячек в Ераничах серийный маньяк попросился на СВО Евгения Андреева осудили на 14 лет за изнасилования Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Серийный насильник Евгений Андреев из Свердловской области попросил отправить его в зону боевых действий спецоперации. Об этом сообщает издание E1.

«Статья у него позволяет заключить контракт, потому что жертвы совершеннолетние. Он просился, но все тщетно, его не отпускают», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Как ранее писал «Новый компаньон», Андреева задержали в ночь на 21 октября 2023 года. С 7 по 15 октября он напал на трёх пермячек, две из которых были 19-летними и одна 18-летняя. Он угрожал жертвам ножом, душил, таскал за волосы и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на пр. Декабристов около жилого дома. Мужчину задержали в Перми 21 октября. Он отрицал обвинения, утверждая, что его оговорили.

Индустриальный районный суд Перми избрал ему меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней ареста. На время следствия его поместили в СИЗО до 18 декабря. Позже его дело передали в СУ СКР по Свердловской области.

Расследованием уголовного дела Евгения Андреева занимался первый отдел по расследованию особо важных дел. Мужчину обвинили в трёх эпизодах насилия и двух покушениях. В двух случаях жертвам удалось сбежать.

Как выяснилось, ранее он совершил несколько преступлений против половой неприкосновенности женщин в Екатеринбурге. Попытки изнасилований он начал ещё в конце 2022 года. В частности, одну из своих жертв он вывез за город и насиловал там пять часов, связав её лосинами, а потом отвёз обратно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.