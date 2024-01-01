Автомобильные пробки в Перми достигли 9 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 17:30 15 ноября на дорогах в центральной части Перми образовались 9-балльные автомобильные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Особенно напряжённая дорожная ситуация наблюдается сейчас на участках улиц Сибирской, Куйбышева, Попова, Луначарского, Окулова, Плеханова, Малкова, Локомотивной, ш. Космонавтов и др.

По информации городского дептранса, из-за пробок возможно отставание в графике движения маршрутов общественного транспорта более чем на 15 минут.

Водителей и пассажиров просят временно воздержаться от поездок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утро 15 ноября в Перми также началось с автомобильных пробок. Так, из-за ДТП на пл. Дружбы, где столкнулись автобус № 18 и легковой автомобиль, встало движение трамваев в обе стороны, было затруднено движение остальных видов транспорта.





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