В Перми ДТП на площади Дружбы привело к большой пробке Трамваи встали из-за аварии автобуса и легковушки Поделиться Твитнуть

Утром 15 ноября в пробке «встало» кольцо на площади Дружбы. Там скопились автобусы и трамваи в обе стороны движения. Фотографии затора опубликовали пользователи соцсетей.

«Авария, площадь Дружбы. Трамваи встали в обе стороны», — сообщается в ТГ-канале «ЧП-Пермь».

В департаменте транспорта Перми рассказали, что причиной пробки стало ДТП: столкнулись автобус № 18 и легковой автомобиль. Авария произошла в 8:12. О дорожном инциденте водитель автобуса сообщил диспетчеру. На мест ДТП приезжали сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Авария привела к приостановке движение трамваев маршрута №7. В связи с этим часть вагонов перенаправили в сторону ближайших разворотных колец. Движение на участке было восстановлено почти через час, в 9:11.

Напомним, это не первое ДТП в Перми за последние сутки. Ранее на ш. Космонавтов произошла жёсткая авария, в которой пострадали сразу пять человек. Их отвезли в больницу.

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