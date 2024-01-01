В Перми в серьёзной аварии пострадали пять человек ДТП случилось в ночь на 15 ноября на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Индустриальном районе Перми, в районе Больничного городка, в ночь на 15 ноября произошла автомобильная авария, в которой пострадали несколько человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии.

Как пишет Properm.ru, инцидент случился в 0:03, когда по ш. Космонавтов со стороны ул. Одоевского ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего водителя. Около дома №152 отечественная легковушка столкнулась с «Лексусом», за рулём которого был 63-летний водитель.

Предварительно известно, что водитель «ВАЗа» проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Итогом нарушения ПДД стали различные травмы водителя отечественного авто и его пассажиров, 20-летнего молодого человека и 19-летней девушки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водителю «Лексуса» потребовалась разовая медпомощь, но его 60-летняя пассажирку отвезли в больницу.

В телеграм-канале «ЧП Пермь. Новости» очевидцы написали: «Жесткая авария, Больничный городок, тачка намотана на столб».

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в результате ДТП пострадали пять человек. Двух женщин и одного мужчину доставили в больницу, где их осмотрели медицинские работники. От госпитализации пострадавшие отказались.

«Еще двое мужчин были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. Один находятся в тяжелом состоянии, другой — в крайне тяжелом», — заявили «Новому компаньону» в ведомстве.

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