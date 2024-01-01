Александра Пермякова Власти Перми и компания «Это лёд» подписали договор о строительстве городка на эспланаде Контракт заключён на 26,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Компания строит ледовые городки по всей стране. Фото: etoled.ru

Процесс согласования документов по строительству ледового городка на эспланаде в Перми с компанией «Это лёд» из Екатеринбурга завершён, договор подписан. «Новому компаньону» эту информацию подтвердил учредитель и директор компании Кирилл Масягин.





Как рассказал бизнесмен, предложение о строительстве ледового городка ему поступило от мэрии Перми, которое он принял. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что многолетнего подрядчика ледового города на эспланаде в этот раз не устроил бюджет, и конкурс по строительству ледового новогоднего комплекса 6 ноября признали несостоявшимся.

Кирилл Масягин. Фото: из личного архива

«В случае, если закупка не состоялась, заказчик имеет право искать поставщика прямым договором. Проведены переговоры с представителями администрации Перми. Они выразили желание сотрудничать с нашей компанией при строительстве объекта. Мы отвечаем требованиям конкурсной документации. Процесс согласования и подписания документов завершён сегодня, 15 ноября», — рассказал Кирилл Масягин «Новому компаньону».





Известно, что компания реализовала 123 проекта по всей стране: от Мурманска до Алтая.





Сам Масягин — художник и скульптор.





«Я начал строить ледовые городки в 2006 году, когда ещё был студентом. А в 2011 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В прошлом году на стройке одновременно работали до 130 человек. Мы реализовали проекты по госконтрактам на общую сумму 400 миллионов рублей, это не считая отдельных заказов», — отметил он.





Сумма контракта и техническое задание по возведению ледового городка в Перми остались, по словам Масягина, неизменными. Работы будут выполнены за 26,4 млн руб.







Главной темой ледовых объектов в этом году станет «Пермское гостеприимство». Открытие комплекса планируется 27—28 декабря.

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