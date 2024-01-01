Алёна Бронникова Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП на шоссе Космонавтов в Перми Один из пострадавших скончался в больнице Поделиться Твитнуть

фото аварии предоставлено ГУ МВД по Пермскому краю

Прокуратура Индустриального района Перми проконтролирует ход процессуальной проверки, организованной полицией по факту ДТП на ш. Космонавтов в Перми, которое произошло в ночь на 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также проконтролирована законность принятого по данному факту процессуального решения», — отметили в прокуратуре.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Лексусом». В результате происшествия пять человек, водители и пассажиры обеих машин, получили травмы различной степени тяжести. Позднее 21-летний водитель отечественного автомобиля скончался в медучреждении.

Инцидент произошёл в 0:03. «Лада» ехала по шоссе со стороны ул. Одоевского, столкновение с иномаркой, за рулём которой был 63-летний водитель, произошло около дома № 152. Пассажиров отечественного авто, 20-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку и 60-летнюю пассажирку «Лексуса» госпитализировали. Водителю «Лексуса» потребовалась разовая медпомощь, но его отвезли в больницу.

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