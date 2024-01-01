В пермской больнице умер один из пострадавших в ДТП на шоссе Космонавтов По данным полиции, это водитель ВАЗа Поделиться Твитнуть

Фото: полиция Прикамья

В пресс-службе полиции Прикамья опубликовали уточнённую информация по жестокому ДТП в Индустриальном районе Перми, которое произошло в ночь на 15 ноября. По данным ведомства, в больнице скончался один из пяти пострадавших.

«Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель ВАЗ-2114», — сообщили в полиции.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе краевого минздрава.

Состояние остальных участников ДТП не уточняется.

Сейчас полиция продолжает проверку по факту аварии и устанавливает все обстоятельства. К проверке подключилась также прокуратура.

Напомним, ДТП произошло в 0:03, когда по ш. Космонавтов со стороны ул. Одоевского ехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего водителя. Около дома №152 отечественная легковушка столкнулась с «Лексусом», за рулём которого был 63-летний водитель. По предварительным данным, водитель ВАЗа проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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