Цены на путёвки за рубеж для жителей Прикамья снизились на 21% В октября индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,9% Поделиться Твитнуть

В октябре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 1,7%. Подробнее об этом «Новый компаньон» уже писал.

Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,9%.

Стоимость ювелирных изделий возросла на 8%. Также отмечено подорожание на 0,1-5% детской, женской и мужской одежды и обуви, верхнего трикотажа, постельного белья, канцелярских товаров, посуды, садовых принадлежностей и печатной продукции. Цены на телерадиотовары увеличились на 2,4%, а на инструменты и оборудование — на 2,2%.

Индекс цен на медикаменты достиг 101,2%. Увеличились цены на легковые автомобили в пределах 0,3-1,7%. Вновь поднялись цены на моторное топливо на 0,7%. Наибольшее повышение в октябре коснулось газового моторного топлива (+6,6% за месяц, +20% с начала года) и бензина марки АИ-98 и выше (+2% и +16,6% соответственно).

Цены на услуги в Прикамье снизились на 0,04% за месяц.

На индекс цен на услуги в регионе значительное влияние оказало удешевление зарубежного туризма (-21%), экскурсионных услуг (-15,6%), страхования (-4,3%), проезда в поездах дальнего следования (-2,9%) и авиаперелётов (-0,4%).

В то же время услуги банков подорожали на 11,5%, почты — на 6,6%, а фитнес-центров — на 6,5%.

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