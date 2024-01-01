Алёна Бронникова Жители Прикамья смогут увидеть 17-18 ноября метеорный поток Леониды Ожидается до 20-30 метеоров в час Поделиться Твитнуть

Пермский планетарий рассказал о ближайшем астрономическом событии, которое можно будет наблюдать в ближайшие дни. На 17-18 ноября придётся пик активности Леониды.

«Метеорный поток средней силы, демонстрирующий до 20-30 метеоров в час. Полная Луна помешает наблюдениям, чтобы увидеть гораздо больше метеоров, начинайте наблюдения, когда она видна низко над горизонтом или скрыта из поля зрения», — рекомендуют эксперты.

Леониды — это ежегодный метеорный поток, действующий с 14 по 21 ноября. Он уникален тем, что примерно каждые 33 года имеет штормовой ливень. По прогнозам, 17 ноября 2033 года можно будет наблюдать до 400 метеоров Леонид в час.

Кроме того, с 22 ноября в 18:29 начнётся серия видимости Международной космической станции, 23-го числа её можно будет наблюдать в 17:40. До 30 ноября ежедневно примерно в одно и то же время жители Прикамья смогут наблюдать за полётом МКС, как в августе.

В октябре жители Перми делились фотографиями кометы. Вечером 13 октября пермяки наблюдали пролетающую комету C/2023 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую можно было увидеть невооружённым взглядом.

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