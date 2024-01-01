С 25 августа в Перми можно будет наблюдать МКС Поделиться Твитнуть

С 25 августа в Перми стартует серия видимости Международной космической станции (МКС). Об этом информирует планетарий города.

25 августа увидеть МКС можно будет в 05:10, а 26 августа — в 04:23. Станция появится на юго-западе. В течение следующих дней, вплоть до 4 сентября, пермяки смогут наблюдать за МКС примерно в те же часы. Указанное время актуально при условии, что орбита станции не изменится значительно.

Для невооружённого глаза МКС будет выглядеть как яркая точка, быстро перемещающаяся по небу с юго-запада на юго-восток. Этот путь занимает около 5 минут. Иногда станция будет исчезать из виду практически посередине своего маршрута из-за вращения солнечных панелей, которые отражают большую часть света. Когда панели поворачиваются боком к наблюдателю, отражение света прекращается, что приводит к резкому снижению яркости.

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