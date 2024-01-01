В выходные над Пермью пролетела комета Цзыцзиньшань Её можно было увидеть без телескопа Поделиться Твитнуть

Фото: Артур Шмаков

Вечером 13 октября над краевой столицей пермяки наблюдали пролетающую комету C/2023 Цзыцзиньшань — ATLAS, которую можно было увидеть невооружённым взглядом. Фотографии небесного тела появились в соцсетях. Пользователи активно делятся ими на своих страницах.

Как рассказал пермский астроном Артур Шмаков на своей странице ВКонтакте, он сделал фотографию кометы в Голованово в 19:40 по местному времени.

«С семьёй наблюдали невооружённым глазом саму комету и небольшой хвост (на кадре яркая точка и пыльный хвост длиной чуть выше проводов). На пару дней при хорошей погоде комету можно увидеть примерно на западе, близко к горизонту, через 1-1,5 часа после захода Солнца», — рассказал пермяк.

Комету можно увидеть ещё несколько дней. Но наблюдать её лучше за городом, примерно с 19:00 до 20:00.





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