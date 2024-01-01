Алёна Бронникова Горнолыжный курорт «Губаха» в Прикамье выиграл национальную премию «Горы России» Его признали лучшим в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае вновь выиграла национальную премию «Горы России». В этом году, согласно информации, размещённой на официальном сайте премии, «Губаха» была признана победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт» Приволжского федерального округа.

«Всесезонный курорт Губаха — Пермский край. Место привлекает туристов круглый год, но особенно популярно зимой. "Губаха" славится своими отлично подготовленными трассами, современными подъёмниками и уютными гостиницами», — отмечается на сайте.

Среди лидеров также были названы Свияжские холмы и «Татнефть» в Татарстане.

Кроме того, Губаха вошла и в тройку лидеров в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ПФО». Победителем стала гостиница курорта «Татнефть», но среди лучших оказались и коттеджи «На вершине», которые расположены на всесезонном курорте «Губаха».

В прошлом году пермский курорт вошёл в список победителей II Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта по федеральным округам».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что всесезонный курорт «Губаха» анонсировал старт горнолыжного сезона. Техническое открытие намечено на 16 ноября.

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