Горнолыжном курорт «Губаха» в Прикамье объявил об открытии сезона Гостей ждут уже 16 ноября Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Всесоюзный курорт «Губаха» в своих соцсетях разместил информацию об открытии горнолыжного сезона. Техническое открытие намечено на 16 ноября.

Сообщается, что в этот день будут работать три подъёмника (кресельный, спаренный, учебный). «Снег идет, пушки работают, погода на нашей стороне... Сейчас активно готовим трассы. И в ближайшие дни расскажем, какие будут готовы встретить гостей в день технического открытия», — говорится в информации.

В комментариях к посту пользователи попросили подробнее рассказать о состоянии склонов и какова сейчас толщина снежного покрова. «А то как в прошлом году получится, заманили на открытие, а катать пришлось по камням, вывороченным ратраками», — написал Илья Козлов.

В администрации курорта мужчине ответили, что снежный покров прошлого года не сравнится со снежным покровом этого. «Мы не обещаем, что к техническому открытию будут открыты все наши склоны, но основные точно будут готовы — какие именно обязательно сообщим в наших постах», — сказано в ответе.

Также людей беспокоит прогноз погоды на пятницу и субботу. В эти дни, будто бы синоптики пообещали 0...+1 градус и дождь со снегом. «В субботу там всё в лёд укатают, потом снег уже не ляжет на склоны, всё будет сдувать», — беспокоится Евгений Фролов.

«Евгений, ну, во-первых, синоптики так заблаговременно очень часто ошибаются. Мы будем смотреть по ситуации. Во-вторых, мы будем снежить-снежить-снежить..., чем уже активно занимаемся», — ответили на курорте.

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