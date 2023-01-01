Алёна Бронникова
Курорт «Губаха» стал победителем национальной премии
Награду получили коттеджи на горе Крестовой
Всесезонный курорт «Губаха» вошёл в список победителей II Национальной премии «Горы России». Согласно информации, размещённой на официальном сайте мероприятия, курорт удостоен звания в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта по федеральным округам».
Для определения лауреатов премии с 1 августа по 15 октября на информационной платформе проводилось онлайн-голосование. По результатам опроса, лучшим отелем горнолыжного курорта в ПФО был признан курорт Пермского края. Наградой оказались удостоены коттеджи «На вершине», которые находятся на горе Крестовой.
Целью проведения премии является развитие горнолыжного туризма и популяризация культуры активного отдыха в горах на базе единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Финансирование осуществляет организатор — АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий». Победителей по итогам голосования награждают дипломами и подарочными наборами.
В целом в премии принимали участие 89 субъектов РФ, 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов. В конкурсе представлено 12 номинаций, в номинациях «Лучший горнолыжный курорт» и «Лучший горнолыжный отель» по федеральным округам РФ представлено ещё по восемь пунктов соответственно.
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