Алёна Бронникова Курорт «Губаха» стал победителем национальной премии Награду получили коттеджи на горе Крестовой Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Всесезонный курорт «Губаха» вошёл в список победителей II Национальной премии «Горы России». Согласно информации, размещённой на официальном сайте мероприятия, курорт удостоен звания в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта по федеральным округам».

Для определения лауреатов премии с 1 августа по 15 октября на информационной платформе проводилось онлайн-голосование. По результатам опроса, лучшим отелем горнолыжного курорта в ПФО был признан курорт Пермского края. Наградой оказались удостоены коттеджи «На вершине», которые находятся на горе Крестовой.

Целью проведения премии является развитие горнолыжного туризма и популяризация культуры активного отдыха в горах на базе единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Финансирование осуществляет организатор — АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий». Победителей по итогам голосования награждают дипломами и подарочными наборами.

В целом в премии принимали участие 89 субъектов РФ, 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов. В конкурсе представлено 12 номинаций, в номинациях «Лучший горнолыжный курорт» и «Лучший горнолыжный отель» по федеральным округам РФ представлено ещё по восемь пунктов соответственно.

В конце прошлого года Пермский край и минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры горнолыжного комплекса в Губахе. На строительство новых дорог, газопроводов, систем водоснабжения направят 934 млн руб. из федерального бюджета. В рамках приоритетного проекта ООО «Новая Губаха» в обновлении инфраструктуры курорта участвует государственная «Корпорация Туризм.РФ», чтобы сделать его всесезонным местом отдыха. Здесь планируется возведение гостиницы, коттеджей, конференц-холла, устройство дорожно-тропиночной сети, детских площадок, новых трасс и других объектов.

В ноябре депутаты Губахинского МО согласовали передачу недвижимого имущества горнолыжного курорта «Губаха» из собственности округа в краевую на безвозмездной основе. Власти объяснили это необходимостью усиления контроля над федеральными субсидиями и полной реализации инвестпроекта.

В конце декабря на вершине горы Крестовой планируется открытие первой в России смотровой башни, которая находится на горнолыжном курорте. На смотровую площадку GU SKY TOWER, расположенную на высоте 40 м, можно будет подняться в застеклённой гондоле.

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