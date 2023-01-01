Алёна Бронникова Депутаты Губахи одобрили передачу горнолыжного курорта в собственность края Площадь земельного участка составляет 88 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дума Губахинского муниципального округа на заседании 9 ноября рассмотрела вопрос передачи недвижимого имущества горнолыжного курорта «Губаха» из собственности округа в краевую на безвозмездной основе. Депутаты согласовали данное решение.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии, из 17 депутатов передачу комплекса поддержали 16, один высказался против. Всего на баланс края будет передано 12 объектов, в том числе земельный участок площадью 88 га, канатно-буксировочные дороги, гостиница и вспомогательные здания.

В конце прошлого года Пермский край и минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры горнолыжного комплекса в Губахе. На строительство новых дорог, газопроводов, систем водоснабжения направят 934 млн руб. из федерального бюджета.

В рамках приоритетного проекта ООО «Новая Губаха» в обновлении инфраструктуры курорта участвует государственная «Корпорация Туризм.РФ», чтобы сделать его всесезонным местом отдыха. Здесь планируется возведение гостиницы, коттеджей, конференц-холла, устройство дорожно-тропиночной сети, детских площадок, новых трасс и других объектов.

Ранее сообщалось, что правительство региона намерено изменить концессионное соглашение о развитии горнолыжного комплекса и стать новым концедентом. Администрация Губахинского округа заключила соглашение с компанией ООО «Всесезонный курорт «Губаха» под руководством бизнесмена Рашида Габдуллина.

Власти объяснили это необходимостью усиления контроля над федеральными субсидиями и полной реализации инвестпроекта.





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