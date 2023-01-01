Концедентом в договоре по развитию курорта «Губаха» может стать краевое правительство Это необходимо для усиления контроля над федеральными субсидиями Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Правительство Пермского края планирует изменить концессионное соглашение о развитии горнолыжного комплекса в Губахе и стать новым концедентом. В настоящее время соглашение было заключено администрацией Губахинского округа с компанией ООО «Всесезонный курорт «Губаха"» под руководством бизнесмена Рашида Габдуллина.

Правительство края пояснило изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что изменение концедента необходимо для усиления контроля над федеральными субсидиями и полной реализации инвестиционного проекта.

В рамках смены концедента имущество горнолыжного комплекса будет передано из собственности округа в собственность региона. Депутаты окружной думы рассмотрят соответствующий вопрос в ноябре.

В конце 2022 года Пермский край и Минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры всесезонного курорта в Губахе. Федеральные средства в размере 934 млн руб. будут направлены на строительство новых дорог, газопроводов, систем водоснабжения и других объектов.

В рамках проекта ООО «Новая Губаха», приоритетного проекта, государственная «Корпорация Туризм.РФ» участвует в обновлении инфраструктуры горнолыжного курорта, чтобы сделать его всесезонным местом отдыха. Предусмотрено строительство гостиницы, коттеджей, конференц-холла, дорожно-тропиночной сети, детских площадок, мест для отдыха, новых трасс, туристических маршрутов и других объектов.

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