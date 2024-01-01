Алёна Бронникова Пермский университет вошёл в рейтинг влиятельности вузов России ПГНИУ занял 66-е место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало третий рейтинг влиятельности вузов России. В него вошли 75 университетов из 22 регионов. ПГНИУ оказался в итоговом списке единственным учреждением из Перми.

Аналитики учитывали вклад вуза в формирование элит, роль в научном сообществе, авторитет среди молодёжи и воздействие на интернет-аудиторию. Оценка проводилась по 14 критериям на основании объективных показателей: сведений из официальных сайтов федеральных органов власти, «Википедии», веб-аналитики Similarweb, информацию агентства о количестве выпускников на руководящих должностях в крупнейших компаниях и пр.

Пермский государственный национальный исследовательский университет набрал 13,46 балла и занял 66-ю строчку. В прошлом рейтинге 2022 года он занимал 75-е место.

По результатам исследования, наибольшее количество влиятельных вузов оказалось в Москве (31), Санкт-Петербурге (13), а также Свердловской области и Башкортостане (по три вуза).

ПГНИУ входит в список лучших университетов стран БРИКС. Из 825 учреждений 10 стран объединения в нём оказались три вуза Перми, включая также политех и медуниверситет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае предложили отменить именные стипендии для студентов и ввести вместо них гранты на осуществление научных, научно-технических и инновационных проектов. В случае одобрения инициативы начнёт действовать с 2027/28 учебного года.

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