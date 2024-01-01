Алёна Бронникова В списке лучших университетов стран БРИКС оказались три пермских вуза Всего в рейтинге участвовали 825 учреждений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В список лучших университетов стран БРИКС, по версии Ассоциации составителей рейтингов (АСР), вошли три пермских вуза. Об этом сообщает ВЕТТА.

Всего в рейтинге оказались 825 учреждений из 10 стран объединения. Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет заняли места в группе 251-300, а Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера — в группе 451-500.

Отмечается, что при составлении рейтинга особое внимание уделялось достижениям студентов на международных соревнованиях, тогда как финансовые показатели университетов имели менее важное значение. Впервые оценивался уровень научного взаимодействия с коллегами из стран БРИКС. Данные были собраны из открытых источников, в том числе с официальных сайтов вузов и международных организаций.

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