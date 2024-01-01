Пермский политех попал в рейтинг университетов БРИКС Поделиться Твитнуть

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) опубликовала пилотную версию рейтинга университетов БРИКС. В итоговом списке оказалось 825 университетов из десяти стран, среди которых Пермский политех разместился в категории 251-300.

При составлении списка, учитывающего национальные особенности стран, использовался подход «Три миссии университета». Рейтинг призван ответить на вопрос: «Какие университеты успешно реализуют образовательную, научную и общественную миссии?».

Как подчёркивают представители АСР, в работе использовались исключительно объективные критерии, одобренные международными экспертами, при этом репутационные опросы были исключены. Особое внимание уделялось достижениям студентов на международных соревнованиях, тогда как финансовые показатели университетов имели менее важное значение. Впервые был введён критерий, оценивающий уровень научного взаимодействия с коллегами из стран БРИКС. Данные для анализа были собраны из открытых источников, включая официальные сайты университетов и международные организации.

Результаты рейтинга подчёркивают, что Пермский политех уверенно занимает позицию ведущего научно-технического университета, обеспечивая высококачественную подготовку специалистов для ключевых секторов экономики региона и страны, прокомментировал информацию проректор по приоритетным проектам Павел Волегов.





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