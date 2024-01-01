Алёна Бронникова В Перми приступили к строительству поликлиники при тубдиспансере Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Подрядчик приступил к строительству поликлиники при тубдиспансере в Перми. Как сообщает губернатор Дмитрий Махонин, на стройплощадке подготовлено свайное поле, началось возведение каркаса самого здания и подведение инженерных сетей.

«Уже традиционно поликлиника будет сдана "под ключ" со всей необходимой мебелью и оборудованием. После завершения строительства территория будет благоустроена и адаптирована для комфортного пребывания маломобильных пациентов», — написал глава региона в своём telegram-канале.

Поликлиника будет рассчитана на 300 посещений в смену, для приёма взрослых пациентов и детей. Во взрослой части дополнительно обустроят дневной стационар. Также в здании расположится кафедра фтизиопульмонологии ПГМУ.

В это же время на территории учреждения ведётся капитальный ремонт хирургического корпуса. Сейчас завершены кровельные и фасадные работы, обновляются отделка и инженерные сети.

Напомним, трёхэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м построят на территории действующего противотуберкулёзного диспансера №1 (ш. Космонавтов, 160). Разрешение на строительство поликлинического фтизиопульмонологического корпуса было выдано в марте.

Конкурс на выполнение работ по строительству объекта выиграло ООО «Фортекс». С компанией заключили контракт на 818,9 млн руб.

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