Выбран подрядчик на строительство поликлиники тубдиспансера в Перми Корпус к 2026 году возведёт ООО «Фортэкс» Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству поликлинического фтизиопульмонологического корпуса в Индустриальном районе Перми. По информации на сайте госзакупок, контракт на 818,9 млн руб. будет заключён с ООО «Фортекс». Начальная цена контракта составляла 819,5 млн руб.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что построить объект планируется в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Начать строительство предполагается уже в мае этого года, ввести поликлинику в эксплуатацию — в 2026-м.

Напомним, разрешение на строительство поликлинического фтизиопульмонологического корпуса было выдано в марте. Трёхэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м планируется разместить на территории действующего противотуберкулезного диспансера №1 (ш. Космонавтов, 160). Поликлинический корпус будет рассчитан на 300 посещений в смену. Там будут принимать как взрослых пациентов, так и детей.

ООО «Фортэкс» ранее построило здание краевой музыкальной школы.

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