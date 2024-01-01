Выдано разрешение на строительство туберкулёзной поликлиники в Перми Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдано разрешение на строительство фтизиопульмонологического корпуса поликлиники в Индустриальном районе Перми. Новое здание будет предназначено для приёма пациентов взрослого и детского возраста по 300 человек в смену.

Поликлинический корпус является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, предоставляющим амбулаторную медицинскую помощь пациентам. Общая площадь трехэтажного здания составит 5,8 тыс. кв. м.

На данный момент идет подготовка к конкурсным процедурам по выбору подрядчика, добавили в минимущества.

Новый корпус будет расположен на территории действующего противотуберкулезного диспансера № 1 по адресу: ш. Космонавтов, 160, строение 4.

Ещё в прошлом году пермякам была показана визуализация будущего корпуса. Фасад здания будет выполнен в золотисто-бежевых, серых и желто-коричневых тонах с использованием облицовочного кирпича и металлокассет.

Изначально планировалось завершить строительство медицинского учреждения к 2021 году, но позже сроки были перенесены на 2025 год.





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