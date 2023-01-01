Власти Перми согласовали колерный паспорт здания нового корпуса тубдиспансера Он появится на шоссе Космонавтов, 160 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания поликлинического фтизиопульмонологического корпуса. Он расположится в Индустриальном районе по ш. Космонавтов, 160.

Администрация Перми

В ведомстве отметили, что фасад здания выполнят в золотисто-бежевом, сигнальном сером, графитовом сером и других цветах. Отделку фасада планируется выполнить облицовочным кирпичом и металлокассетами. Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания.

Функции заказчика работ выполняет управление капитального строительства Пермского края.

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