Александра Пермякова В Пермском крае похоронят 22-летнего участника СВО Родиона Трушникова О гибели сообщила администрация Юрлинского округа Поделиться Твитнуть

В пятницу, 15 ноября, в Юрлинском округе Пермского края состоятся похороны местного жителя Родиона Трушникова, погибшего в зоне СВО, сообщает окружная администрация на своей официальной страничке в соцсетях.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Трушников Родион Русланович, родившийся 5 апреля 2002 года. Разделяем вместе с родными боль и горечь невосполнимой утраты», — приносят соболезнования сотрудники администрации Юрлинского муниципального округа.

Где и при каких обстоятельствах погиб Родион — не сообщается. Под постом администрации размещено много соболезнований. Прощание с 22-летним участником СВО состоится в Юрлинском КДЦ 15 ноября 2024 года в 14.00.

Ранее, напомним, «Новый Компаньон» сообщал, что в этот же день в Коми-Пермяцком округе хоронят ещё одного участника СВО. В с. Верх-Юсьва 15 ноября простятся с Василием Вилесовым.

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