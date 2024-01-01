В Пермском крае простятся с участником СВО из Кудымкарского округа Василия Вилесова похоронят на малой родине 15 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымскарского муниципального округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа на своей официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в ходе СВО Василия Вилесова.

Погиб при исполнении служебного долга, заявили в администрации муниципалитета, не уточнив, когда и при каких обстоятельствах. Не сообщается также, сколько ему было лет и была ли у него семья.

«Настоящий Герой, самоотверженный воин, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и национальных интересов страны», — отмечается на официальной странице Кудымкарского муниципального округа.

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 15 ноября в 11:30 с. В-Юсьва (по-видимому, это малая родина солдата). Церемония пройдёт в местном ДК.

Напомним, 14 ноября в Нытвенском округе похоронят уроженца села Шерья, командира мотострелкового отделения Виталия Романова. Он участвовал в СВО в звании главного старшины и погиб 1 октября этого года при выполнении боевой задачи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.