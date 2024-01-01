Алёна Бронникова В Перми выбрали подрядчика по ремонту хосписа для онкобольных в Закамске Стоимость работ составит почти 130 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми выбрали подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания хосписа для онкобольных по ул. Автозаводской, 82а. Как сообщили «Новому компаньону» в минзакупок Пермского края, победителем стало пермское ООО «Парма».

Согласно протоколу подведения итогов, опубликованному на сайте госзакупок, в конкурсе приняли участие три организации. «Парма» получила наибольшее значение по критериям оценки — 98,15, остальные участники — 60,79 и 60. Компания выразила готовность выполнить работы по начальной цене контракта. Таким образом, ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» заключит с «Пармой» контракт на 129,9 млн руб.

Подрядчик должен будет обновить фасад здания, частичную перепланировку помещений, заменить окна и двери, обновить внутреннюю отделку и провести благоустройство территории. Срок выполнения работ — с 29 ноября 2024 года по 28 ноября 2025 года. На время работ учреждение будет продолжать деятельность.

Ранее стало известно, что ООО «Парма» также выиграло конкурс по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50 в Перми. Стоимость работ составит 489,8 млн руб.

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