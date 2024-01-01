Алёна Бронникова В Перми на ремонт хосписа для онкобольных в Закамске выделили 130 млн рублей Работы планируется завершить в ноябре 2025 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Власти Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания хосписа для онкобольных по ул. Автозаводской, 82а в Перми. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 129,9 млн руб. Заявки на участие принимаются до 7 ноября. Подрядчика определят 12 ноября.

Согласно опубликованной документации, исполнитель должен будет выполнить благоустройство территории, демонтажные работы, устройство «мокрого» фасада с утеплением, частичную перепланировку помещений со сносом существующих и устройством новых перегородок, обновить внутреннюю отделку помещений и инженерные системы, заменить окна и двери, отремонтировать крыльца и пандусы, а также обеспечить доступ к объекту маломобильных групп населения. Срок выполнения работ — с 29 ноября 2024 года по 28 ноября 2025 года.

«Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования и остановки лечебной деятельности учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — отмечается в техзадании.

Двухэтажное здание расположено в микрорайоне Закамск. В здании расположено отделение на 25 коек ГКБ им. С.Н. Гринберга для оказания паллиативной помощи инкурабельным онкологическим больным.

В этом году также был выполнен ремонт роддома по ул. Автозаводской, 82. Подрядчиком была выбрана пермская компания «Уралантикорстрой». Компания согласилась выполнить работы за 79,4 млн руб.

Кроме того, в мае власти Перми сообщили о намерении выставить на торги участок площадью 1,4 га по ул. Шишкина, 20, расположенный рядом с территорией больницы, для его дальнейшей застройки. Предельные параметры строительства — не более восьми этажей, с плотностью застройки 1,6. По словам чиновников, участок долгое время пустовал, и поскольку оказался невостребованным, его было решено вовлечь в оборот.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.