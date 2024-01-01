Ремонтом роддома на Автозаводской займётся компания из Перми Поделиться Твитнуть

ул. Автозаводская, 82 / фото: "Все дома России"

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту родильного дома по ул. Автозаводской, 82 в Перми. Информация появилась на портале госзакупок. Подрядчиком выбрано ООО «Уралантикорстрой» (Пермь). Компания подпишет контракт на 79,4 млн руб. при начальной (максимальной) цене почти в 81 млн.

Согласно конкурсной документации, исполнителю предстоит выполнить демонтаж части существующих перегородок и полов с последующим устройством новых перегородок и напольных покрытий; расширить существующие дверные проёмы, заменить внутреннюю отделку стен и потолков.

В рамках капремонта подрядчик должен заменить трубопроводы и оборудование систем медицинского газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха; провести монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, палатной сигнализации, внутренней телефонной сети.

Ремонт будет проводиться без остановки лечебной деятельности учреждения. «Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников или представлять угрозу для пациентов и посетителей», — сказано в техзадании.

Работы должны быть проведены с 25 апреля по 24 июля 2024 года.

Руководителем ООО «Уралантикорстрой» (УРАС) с сентября 2006 года является Андрей Маржин. В 2023 году организация получила выручку в 78,9 млн руб., что на 26,3 млн (или на 49,9%) больше, чем годом ранее. На 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 29,2 млн руб. Это на 5,9 млн руб. (на 25%) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «УРАС» на 31 декабря 2023 года составили 4 млн руб.









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