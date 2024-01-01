Мэрия Перми планирует выставить на торги участок рядом с больницей в Закамске На участке установят зону жилой застройки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми обратилась в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить территориальную зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 в отношении территории, расположенной по ул. Шишкина, 20 в Закамске. Заявление было рассмотрено на заседании 24 мая.

Земельный участок расположен на территории рядом с городской больницей им. С.Н. Гринберга. Согласно публичной кадастровой карте, его площадь составляет 1,4 га, разрешённый вид использования — под здания и сооружения больницы.

«Территория и земельный участок находятся в собственности муниципального образования. В связи с тем, что планируется вовлечение в оборот, предлагается установить данную территориальную зону», — рассказала заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества Виктория Бабушкина.

На участке можно будет построить здания не выше восьми этажей, с плотностью застройки 1,6. Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова отметила, что участок долгое время пустовал. Поскольку он оказался невостребованным, его было решено вовлечь в оборот.

Комиссия поддержала заявление мэрии. Проект отправлен на общественные обсуждения.

Рядом с рассматриваемым участком, по ул. Шишкина, 20а, летом прошлого года было завершено строительство детской поликлиники (филиал ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №4»), которое велось с 2017 года. В июле 2023-го в учреждении начался приём пациентов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что администрация Перми обратилась в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении зоны Ж-2 на участке между улицами Танцорова и Каляева в Нижней Курье с целью его дальнейшего вовлечения в оборот.

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