Максим Артамонов В Перми детская поликлиника на улице Шишкина начала приём пациентов Она рассчитана на 350 посещений в смену Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми в здании трёхэтажной детской поликлиники № 3 (филиал ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №4») на ул. Шишкина, 20а начали принимать пациентов. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, детей из Закамска в поликлинике готовы принять педиатры и почти 20 узких специалистов.

В новой поликлинике будут работать порядка 100 чел.: врачи, медсестры, санитарки и администраторы. Общая площадь нового здания — более 5,1 тыс. кв. м. Поликлиника сможет принимать 350 посетителей в смену.

В корпусе будут работать кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Кроме того, в здании разместились дневные стационары по педиатрическому и ЛОР профилям. Новый корпус поликлиники укомплектован всем необходимым: установлены цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ, ФГС, современное ЛОР-оборудование, мебель и прочее.

Медицинскую помощь здесь смогут получать все дети Закамска — около 32 тыс. чел.

Строительство детской поликлиники в Кировском районе начали ещё в 2017 году за счёт средств региональной казны. Работы планировалось завершить в 2018 году, но из-за недобросовестности подрядчика сроки сдачи переносились. В итоге чиновники расторгли контракт с подрядной организацией «Инжстрой», а объект достраивала компания «СтройПерспектива».

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