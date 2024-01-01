В Перми планируют отдать под застройку участок в Нижней Курье Здесь можно будет возвести восьмиэтажные дома Поделиться Твитнуть

Администрация Перми обратилась в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки для установления в границах территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2 подзоны в восемь этажей. Предложение было рассмотрено на заседании комиссии 25 апреля.

Мэрия планирует вовлечь эту территорию в оборот, поэтому установить подзону необходимо для формирования единого земельного участка и определения параметров. Рядом с ним находятся также объекты социальной инфраструктуры, территория примыкает к улично-дорожной сети.

Согласно представленной информации, на данный момент строительство на рассматриваемом участке между улицами Каляева и Танцорова разрешено с высотностью не более шести этажей. Сейчас он пустует. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 0,4 га.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году администрация Перми планирует провести на территории города торги по реализации 62 земельных участков. Среди них будут представлены участки, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального жилищного строительства и размещения коммерческих объектов.

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