В 2024 году в Перми на торги выставят 62 земельных участка Их реализация может принести в бюджет 234 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2024 году на территории Перми планируется провести торги по реализации 62 земельных участков. Среди них будут представлены участки, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов, индивидуального жилищного строительства и размещения коммерческих объектов. Информация от городского департамента земельных отношений была представлена на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы.

Отмечалось, что реализация участков может пополнить бюджет Перми на 234 млн руб.

В текущем году на аукционах уже были проданы семь земельных участков для ИЖС общей площадью 6644 кв. м. Из них три участка перешли в собственность, а четыре предоставлены в аренду. Благодаря продаже этих участков бюджет Перми пополнился на 23,5 млн руб.

По мнению Ларисы Пьянковой, начальника департамента земельных отношений администрации Перми, выставленные на торги в 2024 году участки будут пользоваться спросом жителей Перми, инвесторов и застройщиков. В прошлом году из 88 участков, выставленных на аукцион, было реализовано 75. Процент реализации составил 82%. В результате аукционов в 2023 году бюджет Перми был пополнен на 289,4 млн руб.

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