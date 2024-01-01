В Перми выбран подрядчик для строительства бассейна на Гайве Работы за 490 млн рублей выполнит местная компания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён подрядчик для корректировки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и строительства плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50 в Перми. Им стало ООО «Парма». С организацией будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене — 489,8 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет.

Согласно техническому заданию, после корректировки проекта и выполнения инженерных изысканий подрядчик летом 2025 года приступит к возведению объекта. Завершить все работы необходимо к августу 2026 года.

На земельном участке площадью 1,2 га будет построено трёхэтажное здание с двухсекционным бассейном. Также в здании разместят гардеробную, тренажёрный зал, зал общей физической подготовки, сауну, раздевалки, медицинские, технические и подсобные помещения.

О том, что к строительству бассейна на Гайве в Перми планируют приступить в следующем году, «Новый компаньон» писал в сентябре. Впервые о возведении объекта было объявлено в октябре 2019 года. К разработке проектной документации в 2021 году привлекалось ООО «НПТИ Ортекс». Положительное заключение на проект было выдано госэкспертизой в июне 2022 года.

ООО «Парма» зарегистрировано в феврале 2015 года в Кондратово. Директор — Вадим Меледин. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. За 2023 год выручка ООО выросла на 2% и составила 1,7 млрд руб. При этом чистая прибыль понизилась до -5 млн руб. (-103%). Компания в системе госзакупок заключила 32 контракта на общую сумму 8,2 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.