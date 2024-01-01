Алёна Бронникова Строительство нового бассейна на Гайве в Перми оценили в 489,8 млн рублей Работы планируется завершить в августе 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Управление технического заказчика» ищет подрядчика для корректировки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и строительства плавательного бассейна на ул. Гайвинской, 50 в Перми. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 489,8 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Заявки на участие принимаются до 11 ноября, итоги подведут 14 ноября.

Согласно техническому заданию, после корректировки проекта и выполнения инженерных изысканий подрядчик летом 2025 года приступит к возведению объекта. Завершить все работы необходимо до 8 августа.

На земельном участке площадью 1,2 га будет построено трёхэтажное здание с двухсекционным бассейном. Также в здании разместят гардеробную, тренажёрный зал, зал общей физической подготовки, сауну, раздевалки, медицинские, технические и подсобные помещения.

О том, что к строительству бассейна на Гайве в Перми планируют приступить в следующем году, «Новый компаньон» писал в сентябре. Впервые о возведении объекта было объявлено в октябре 2019 года. К разработке проектной документации в 2021 году приступило ООО «НПТИ Ортекс». Положительное заключение на проект было выдано госэкспертизой в июне 2022 года.

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