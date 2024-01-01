Алёна Бронникова К строительству бассейна на Гайве в Перми приступят в 2025 году Проект был запланирован ещё несколько лет назад Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Строительство плавательного бассейна в Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Гайвинской, 50 запланировано на 2025-2027 годы. Согласно опубликованной на сайте краевого правительства проекта Адресной инвестиционной программы на 2025-2030 годы, оценочная стоимость объекта составляет 540,7 млн руб.

В трёхэтажном комплексе общей площадью 3,9 тыс. кв. м, запроектировано размещение двух чаш бассейна, тренажёрного зала, зала общефизической подготовки, сауны, раздевалок и медицинских помещений. Общая пропускная способность составит 114 человек.

Напомним, что впервые о строительстве 25-метрового бассейна рядом со стадионом «Гайва» было объявлено на инвесткомиссии в октябре 2019 года. К разработке проектной документации в 2021 году приступило ООО «НПТИ Ортекс». По данным сайта ЕГРЗ, положительное заключение на проект было выдано госэкспертизой в июне 2022 года.

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