Елена Синица
Определён подрядчик для разработки проекта бассейна на Гайве
ООО «НПТИ ОРТЕКС» займётся разработкой проекта бассейна в Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Гайвинской, 50. Об этом сообщает горадминистрация.
Подрядчик должен разработать проектную документацию до конца года.
Напомним, конкурс на разработку проектно-сметной документации администрация Перми объявила ещё в декабре 2020 года.
Разработчики должны подготовить эскизный проект в трёх вариантах на строительство 25-метрового бассейна: шесть дорожек шириной 2,5 м и глубиной от 1,5 м до 2,2 м. Также должны быть обустроены зона для обучения детей, тренажёрный зал, помещение для подготовительных занятий, фитобар и сауна. Пропускная способность бассейна должна составлять 146 человек за смену.
Впервые о строительстве этого бассейна объявлено на инвесткомиссии в октябре 2019 года. Всего в Перми в ближайшие годы планируется построить три бассейна.
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