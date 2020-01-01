Елена Синица Определён подрядчик для разработки проекта бассейна на Гайве Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «НПТИ ОРТЕКС» займётся разработкой проекта бассейна в Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Гайвинской, 50. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчик должен разработать проектную документацию до конца года.

Напомним, конкурс на разработку проектно-сметной документации администрация Перми объявила ещё в декабре 2020 года.

Разработчики должны подготовить эскизный проект в трёх вариантах на строительство 25-метрового бассейна: шесть дорожек шириной 2,5 м и глубиной от 1,5 м до 2,2 м. Также должны быть обустроены зона для обучения детей, тренажёрный зал, помещение для подготовительных занятий, фитобар и сауна. Пропускная способность бассейна должна составлять 146 человек за смену.

Впервые о строительстве этого бассейна объявлено на инвесткомиссии в октябре 2019 года. Всего в Перми в ближайшие годы планируется построить три бассейна.

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