Мария Сыропятова Мэрия объявила аукцион на подготовку проекта 25-метрового бассейна на Гайве Он будет рассчитан на 146 посетителей в смену Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство плавательного бассейна на ул. Гайвинской, 50. Эти данные появились на официальном портале госзакупок.

Разработчики должны подготовить эскизный проект в трёх вариантах на строительство 25-метрового бассейна: шесть дорожек шириной 2,5 м и глубиной от 1,5 м до 2,2 м. Также должны быть обустроены зона для обучения детей, тренажёрный зал, помещение для подготовительных занятий, фитобар и сауна. Пропускная способность бассейна должна составлять 146 человек за смену.

Напомним, что впервые о строительстве этого бассейна объявлено на инвесткомиссии в октябре 2019 года. Всего в Перми в ближайшие годы планируется построить три бассейна.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.