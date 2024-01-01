Алёна Бронникова Рядом с новым зоопарком в Перми построят двухэтажный ресторан быстрого питания На площадке появится заведение общепита и детского развлекательного центра Поделиться Твитнуть

В Перми рядом с новым зоопарком, на месте мини-рынка «Нагорный», построят детский развлекательный центр и двухэтажный ресторан быстрого питания. Такие данные следуют из приказа краевого минимущества о подготовке проекта планировки территории в границах улиц Свиязева и Леонова в Индустриальном районе города.

Согласно заданию на разработку документации, инициатор АО СЗ «Пермглавснаб» подготовить проект должен за счёт собственных средств в течение двух лет. К размещению на рассматриваемом участке планируются двухэтажный ресторан быстрого питания общей площадью не более 400 кв. м и детский развлекательный центр площадью не более 6 тыс. кв. м, высота которого составит четыре этажа, в том числе один подземный.

Два участка под строительство детского развлекательного центра на Нагорном краевые власти передали зимой для реализации инвестпроекта «Пермглавснаба» по развитию детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе Перми. В 2022 году проект получил статус приоритетного. Завершение намечено на 2025 год. Объём инвестиций оценивается в 414 млн руб. Планируется, что будущий центр станет первым в городе тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

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