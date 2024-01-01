Алёна Бронникова В Перми два участка нового зоопарка передали под детский развлекательный центр Построить его планируют к 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото из документа на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Краевые власти передали два участка нового зоопарка в Перми, где сейчас находится мини-рынок «Нагорный», под строительство детского развлекательного центра. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минимущества Пермского края.

Ведомство 23 января опубликовало приказ о признании утратившими силу проекты планировки и межевания территории, предусматривающие размещение объекта «Зоопарк в г. Перми», в отношении двух земельных участков на пересечении улиц Свиязева и Леонова. Как пояснили в ведомстве, такое решение было принято в связи с реализацией инвестпроекта «Развитие детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе города Перми». При этом на самом зоопарке это никак не отразится.

Напомним, проект АО СЗ «Пермглавснаб» по строительству детского центра в 2022 году получил статус приоритетного. Завершение работ намечено на 2025 год. Инвестиции в проект оцениваются в более 400 млн руб.

На участке построят двухэтажное здание общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Рядом предусмотрена организация кафе и парковок для автомобилей. По информации краевого Агентства инвестиционного развития, центр станет первым в городе тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

«Реализация такого инвестиционного проекта позволит создать в Индустриальном районе новый центр притяжения для жителей и гостей города. А близость к площадке строящегося зоопарка только усилит рекреационный акцент этой территории. Новый Центр станет первым в Перми тематическим парком развлечений по мотивам известных русских сказок и мультфильмов, а также персонажей из них», — прокомментировали в ведомстве.

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